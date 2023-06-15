أسرع طريقة لاستخراج بطاقة رقم قومي.. احصل عليها أون لاين في 30 دقيقة

فى ظل أهمية بطاقة الرقم القومي السارية في إنهاء العديد من المصالح اليومية لجميع المواطنين، وفي ظل اتجاه الحكومة المصرية إلى تسهيل جميع الخدمات الحكومية على المواطنين، منها خدمة الحصول سريعا على بطاقة رقم قومي حديثة، يستطيع أي مواطن وهو داخل منزله أو مقر عمله تجديد بطاقة الرقم القومي أو استخراج بدل فاقد خلال نحو 30 دقيقة، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

كيف تستخرج بطاقة رقم قومي فى 30 دقيقة؟

لذا ومن خلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» الخطوات السريعة للحصول على بطاقة رقم قومي سريعة، دون الحاجة الى التوجة الى السجل المدني او التكدس فى طوابير الأنتظار.

- الدخول على الرابط الأيكتروني لصفحة وزارة الداخلية من هنـــــا.

- اختيار ايقونة خدمات الأحوال المدنية من خلال الرابط.

- الضغط على رابط الخدمات اللأليكترونية من هنا.

- تسجيل البيانات الخاصة بطالب الخدمة.

- اختيار طريقة سداد الرسوم المطلوبة"يمكن الدفع الاليكتروني من خلال فوري، او غيرها من الخدمات الاليكترونية، او اختيار الدفع نقدي عند تسليم البطاقة.

- الضغط على كلمة «الموافقة».

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي

- استمارة vip سعرها بـ 305 جنيهات، تستلم خلال 30 دقيقة.

- الاستمارة المستعجل بسعر 175 جنيهًا، الاستلام خلال 24 ساعة.

- الاستمارة العاجلة بسعر 125 جنيهًا، الاستلام خلال 3 أيام .

- الاستمارة العادية بسعر بـ 50 جنيها، الأستلام خلال 15 يوم.