عاجل.. السيسي يصل إلى جامعة برج العرب التكنولوجية لافتتاح مشروعات قومية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر جامعة برج العرب التكنولوجية، لافتتاح عدد من المشروعات القومية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مبادرة حياة كريمة

وغيَّرت مبادرة حياة كريمة، حياة أبناء القرى، حيث تحولت منازلهم من كومة رمال وحياة غير آدمية دون مرافق، إلى مكان متكامل الخدمات في المجالات كافة، مع إنشاء المراكز الطبية ومراكز الشباب والوحدة الطبية، فضلا عن تطوير المرافق بشكل كامل.