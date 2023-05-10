افتتاح عيادات سكك حديد شرق الدلتا بالزقازيق (صور)

استقبلت منطقة سكك حديد شرق الدلتا، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد حسين عبد العزيز نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية، والمهندس عبد الحليم جابر نائب رئيس الهيئة لقطاع البضائع، واللواء طبيب عاطف إمام رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي، والحاج عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة والوفد المرافق لهم لافتتاح عيادات سكك حديد شرق الدلتا بالزقازيق.

وأكد اللواء طبيب عاطف إمام، في كلمته، أن الرعاية الطبية لأبناء السكة الحديد تستحوذ على الاهتمام الأكبر وتقديم أفضل رعاية طبية لهم.

وأشار إلى النقلة غير المسبوقة في تطوير المركز الطبي سواء الأطباء أو التجهيزات، وأصبحنا نضاهي المراكز العالمية.

وفي نهاية كلمته، قدم الشكر للدكتور عبد الرحمن محمد حسين لمجهوداته في إنجاز هذا الصرح وجميع الفريق المعاون له.

وأوضح عبد الفتاح فكري رئيس النقابة، أن قيادات الهيئة والمركز الطبي لا يدخرون جهدا من أجل العاملين سواء في الأمور الإدارية أو الخدمية أو الطبية، وأن عيادات سكك حديد شرق الدلتا كان حلما وبسعي المخلصين وتضافر الجهود من جميع القيادات مع النقابة العامة تحقق الحلم وأصبح حقيقية.

تكريم كل من ساهم في تشييد وترميم هذا الصرح

وتلا ذلك تكريم كل من ساهم في تشييد وترميم هذا الصرح الطبي لأبناء شرق الدلتا بمنحهم شهادات تقدير من النقابة العامة.