ميناء سفاجا البحري يستقبل 28 ألف طن فحم بترولي من الكويت اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن وتم تداول 34000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 597 شاحنة و109 سيارات حيث شملت حركة الواردات 31000 طن بضائع، 269 شاحنة و107 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع، 328 شاحنة و2 سيارة.

فحم بترولي لاستخلاص الألومنيوم

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Viet thuan وعلى متنها 28 الف طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم حيث قامت الهيئة بإلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شؤون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين.

تداول 1200 طن بضائع

كما يستقبل الميناء السفينة الحرية 1 بينما تغادر العبارة القاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس وغادرت السفينة أمل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع و341 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين سينا وايلة.

وسجلت مواني هيئة مواني البحر الأحمر وصول وسفر 2468 راكبا بموانيها.