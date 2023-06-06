مواني البحر الأحمر: تداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنَّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتمّ تداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 643 شاحنة و47 سيارة، شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 284 شاحنة و28 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 38 ألفًا و500 طن بضائع، 359 شاحنة و19 سيارة.

ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة 4 سفن

وأوضح أنَّ ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة 4 سفن وهي «السفينة SN HARMONY وعلى متنها 31 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، AMIDALA، أمل والقاهرة».

ميناء نويبع يشهد تداول 1060 طن بضائع و165 شاحنة

فيما استقبل الميناء، أمس، السفينتين «بوسيدون اكسبريس وأمل وغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسيريس »، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1060 طن بضائع و165 شاحنة، إذ استقبل الميناء اليوم السفينة سينا، فيما شهد الميناء أمس رحلات مكوكية وصول/ سفر لثلاث سفن وهي آيلة، سينا، وبريدج.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة النوي إكسبريس متجهة إلى جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1860 راكبًا بموانيها.