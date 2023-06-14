مصدر بـ«الصحة» يكشف التنسيق المتوقع لمدارس التمريض.. وشروط التقديم

قال مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان إن موعد الإعلان الرسمي عن تنسيق التمريض 2023 سيكون نهاية الشهر الحالي، ومتوقع أن يكون مقاربا للعام الماضي من 68% لـ 88%، ولدينا ما يقارب من 500 مدرسة تمريض.

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن» أن مدارس تمريض ما بعد الإعدادية متعددة، وتابعة لعدد من الهيئات الخاصة بوزارة الصحة، مثل المعاهد التعلمية، وتوجد في محافظات «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والإسماعلية، والمنوفية، والبحيرة، والإسكندرية، سوهاج، وقنا»، مشيرا الى أن تنسيق التمريض يختلف من محافظة إلى أخرى، والعام الحالي سيكون أعلى في محافظات الأقاليم.

شروط القبول في مدارس التمريض ما بعد الإعدادية 2023

وأوضح المصدر أن هناك مجموعة من الشروط والاختبارات التي يجتازها الطالب أو الطالبة لدخول مدارس التمريض، وفي حال اجتياز الاختبارات يجرى الإمضاء على تعهد بعدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة، وعدم النقل من مدرسة لأخرى خلال فترة الدراسة.

وذكر المصدر المطلع بوزارة الصحة، أن شروط القبول في مدارس التمريض ما بعد الإعدادية تتضمن أن يكون المتقدم للمدرسة عمره 15 عاما، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية من نفس المحافظة المتقدم بها، ومصري الجنسية، ويتمتع بحسن السير والسلوك، والتعهد بالتفرغ للدراسة التامة وعدم الزواج خلال فترة تواجده في الدراسة، وأن يمر على اختبار كشف الهيئة والكشف الطبي والمرور باختبار الإملاء.