قبل حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية.. اعرف الشروط المطلوبة

​​يرغب العديد من المواطنين في إنجاز خدماتهم المرورية دون ضياع الوقت داخل وحدات تراخيص المرور، وهو ما توفره وحدات المرور الإلكترونية المنتشرة عبر محافظات الجمهورية، ويمكن حجز موعد بها من خلال بوابة مرور مصر، لذا تستعرض «الوطن» الشروط التي يجب توافرها قبل حجز موعد في وحدات المرور الإلكترونية.

شروط حجز موعد في وحدات المرور الإلكترونية

وقبل حجز موعد في وحدات المرور الإلكترونية يجب التأكد من توافر عدة الشروط الآتية وحسب ما أعلنته بوابة مرور مصر:

1 - أن تكون بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري.

2 - شهادة براءة الذمة تكون سارية.

3 - لا يوجد أي تعامل نقدي، حيث إن السداد من خلال مختلف أنواع كروت الإئتمان.

4 - تقديم الخدمات المرورية للمركبات الملاكي والدراجات النارية الأقل من «2030 سي سي».

5 - يجب تقديم مذكرة فقد فيما يتعلق بالرخصة المطلوب استخراج بدل فاقد لها، كما أنها تكون صادرة من خلال قسم الشرطة المختص.

6 - لا يتم التعامل نهائياً مع تصاريح التسيير.

7 - لا يتم قبول الدمغ المحلي.

8 - لا يتم تقديم بعض الخدمات المرورية، وهي كل من نقل الملكية - نقل القيد - خدمات الشركات - خدمات الأجانب.

9 - يتم تقديم مختلف خدمات رخص القيادة، وتحديداً لرخص القيادة المطورة فقط، على أن يكون موضح بها الرقم القومي.

10 - في حال طلب «بدل تالف رخصة قيادة أو تيسيير» يجب تقديم الرخصة التالفة.

11 - لا تتعامل الوحدات مع خطابات التجديد أو رفع الحظر الورقي، كما أنها تعمل بالتكامل الإلكتروني مع جميع البنوك بكافة محافظات الجمهورية.

12 - يتم قبول فقط التوكيلات المميكنة المؤمنة لوكيل واحد من المالك، حيث أنه يشترط أن يكون مضى على التوكيل مدة 3 أعوام من تاريخ صدوره.