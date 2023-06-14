«حياة كريمة للبلد».. إنجاز عمره 4 سنوات لخدمة 60 مليون مصري

4 سنوات مرّت على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدشين مبادرة «حياة كريمة»، حيث وجّه الدعوة في 2 يناير 2019 لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لإطلاق مبادرة «حياة كريمة»، بهدف توفير حياة تليق بالمصريين، خاصة في قرى الريف والأماكن الأكثر احتياجا.

السيسي يفتتح مشروعات حياة كريمة اليوم

ويفتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، العديد من المشروعات الخاصة بمبادرة «حياة كريمة» في محافظتي البحيرة والإسكندرية، في إطار متابعته الدائمة والمستمرة للمشروعات القومية التي يتم تنفيذها داخل مصر، والتي تهدف تحسين ظروف معيشة المواطن، فضلا عن مساهمة هذه المشروعات في حفظ حق المواطن في عيش كريم.

حياة كريمة تخدم 60 مليون مواطن

ومنذ العام 2019 حتى الآن، حصدت ملايين الأسر المصرية في قرى الريف والمناطق الأكثر احتياجا، ثمار مبادرة حياة كريمة، من خلال الاستفادة بالعديد من المشروعات الخدمية والتنموية في محافظات مصر كافة، حيث اجتمعت أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني، لتنفيذ المشروع الذي يخدم 60 مليون مواطن مصري.

ولم تكتف مبادرة «حياة كريمة» بتقديم المشروعات التنموية غير الهادفة للربح للمواطنين، بل وجّه الرئيس السيسي في نهاية عام 2020 بتبني برنامج متكامل لتطوير الريف المصري بالكامل من خلال نهج شامل يتضمن توفير خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

إنجازات حياة كريمة

وبحسب دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، ساهم برنامج «حياة كريمة» في خفض معدلات الفقر في 375 قرية، فضلا عن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشر «جودة الحياة» لقياس مستوى التقدم الموجود على أرض الواقع في إتاحة الخدمات الأساسية للقرى المستهدفة.

أهداف حياة كريمة

وتستعرض «الوطن» في السطور المقبلة، أهداف مبادرة «حياة كريمة»، كما يلي.

1. التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

2. التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد.

3. الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

4. توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى معيشتهم.

5. إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.

6. تنظيم صفوف المجتمع المدني.

7. الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

8. سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

9. إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.