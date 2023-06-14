منى زكي تنتظر عرض فيلم الجواهرجي بعد نجاحها في «تحت الوصاية»

ينتظر الجمهور عرض أحدث أعمال الفنانة منى زكي، السينمائية، بينها فيلم الجواهرجي مع محمد هنيدي، بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال مسلسلها الأخير «تحت الوصاية»، وحصولها على عدد كبير من الجوائز من جهات مختلفة عن الدور.

فيلم الجواهرجي لـ منى زكي

لم تستقر الشركة المنتجة لفيلم الجواهرجي عن موعد عرض للعمل السينمائي، فمن المتوقع عدم مشاركته في سباق موسم عيد الأضحى، وأكد أحد أبطال الفيلم لـ«الوطن»، أن الفيلم غير معروف مصيره حتى الآن.

أحداث فيلم «الجواهرجي»

وتشترك الفنانة منى زكي مع الفنان محمد هنيدي في مشاهد كثيرة خلال أحداث فيلم «الجواهرجي»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ما يؤدي إلى دخوله مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

أبطال فيلم الجواهرجي

فيلم «الجواهرجى» من بطولة محمد هنيدي، ومنى زكى، ولبلبة، وأحمد حلاوة، وتارا عماد، وأحمد صلاح السعدني، وآسر ياسين، وباسم سمرة، وعارفة عبدالرسول، ومن تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيرى.