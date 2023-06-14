استقرار طقس الأيام المقبلة.. وتراجع فرص سقوط الأمطار والعواصف الترابية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تقل فرص سقوط الأمطار أو ظهور عواصف ترابية في طقس الأيام المقبلة، وفقا للخرائط الصادرة عن الأقمار الصناعية.

عاصفة ترابية وأمطار.. حالة الطقس الأيام القادمة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة، تراجع فرص سقوط الأمطار والعواصف الترابية، واستمرار نشاط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، غدا، في حين تنشط الرياح الجمعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وأقصى السواحل الشمالية الغربية، وتشهد البلاد بداية من السبت المقبل ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 لـ3 درجات على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وعن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة كما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية، فهي كما يلي.

درجات الحرارة الخميس 15-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.

درجات الحرارة الجمعة 16-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 32 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 27.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.