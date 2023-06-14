استقرار نسبي في الأحوال الجوية.. وسحب رعدية على جنوب البلاد

تشهد البلاد استقرارا نسبيا في حالة الطقس اليوم على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تنحصر فرص تكاثر السحب الممطرة الرعدية على حلايب وشلاتين جنوب البلاد، ويسود طقس صافي نسبيا على شمال البلاد وصولا إلى مصر الوسطى وشمال وجنوب الصعيد وسيناء، والسواحل الشرقية والغربية، بعد انتهاء موجة الأمطار الشديدة والرعدية التي شهدتها تلك المحافظات أمس.

أستمرار نشاط الرياح

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

ويستمر الارتفاع النسبي في درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وجاءت درجات الحرارة كما يلي.

- القاهرة 34 - 22

- العاصمة الإدارية 34 - 22

- أكتوبر 35 - 23

- بنها 34 - 22

- دمنهور 34 - 22

- وادي النطرون 34 - 21

- كفر الشيخ 33 - 21

- المنصورة 34 - 22

- الزقازيق 34 - 22

- شبين الكوم 34 - 22

- طنطا 33 - 21

- دمياط 27 - 22

- بورسعيد 26 - 22

- الإسماعيلية 34 - 21

- السويس 35 - 22

- العريش 27 - 21

- رفح 26 - 21

- رأس سدر 36 - 22

- نخل 34 - 16

- كاترين 28 - 15

- الطور 37 - 27

- طابا 35 - 24

- شرم الشيخ 37 - 26

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 26 - 18

- السلوم 29 - 19

- سيوة 33 - 20

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 28

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 39 - 26

- حلايب 33 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 35 - 26

- الفيوم 53 - 26

- بني سويف 35 - 26

- المنيا 35 - 26

- أسيوط 36 - 27

- سوهاج 43 - 27

- قنا 43 - 28

- الأقصر 44 - 28

- أسوان 44 - 28

- الوادي الجديد 43 - 25

- أبو سمبل 42 - 26