محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني 

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2022- 2023 م، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (240) درجة والثانوي العام خدمات (230) درجة والثانوي الخاص (220) درجة.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن أعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم 1177 فصلا دراسيا تستوعب 55 ألف طالب وطالبة.

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2023 /2024 م، وتقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقا للكشوف المرفقة.

يذكر أن أعداد الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 – 2023 بلغ (136838) طالبا وطالبة حضر منهم (135706) طلاب وطالبة ونجح منهم (116583) طالبا وطالبة وبلغت نسبة النجاح لهذا العام 85.91٪.