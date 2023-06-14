رابط منصة «ذاكر» لطلاب الثانوية العامة.. شرح مناهج ومراجعات بطريقة مبسطة

يخوض طلاب الثانوية العامة ماراثون الامتحانات، ووفرت وزارة التربية والتعليم العديد من المنصات الإلكترونية التي تساعد الطلاب على الفهم وتحصيل الدروس إينما كانوا دون التقيد بموع دروس خصوصية أو التواحد في المدرسة.

منصة ذاكر لطلاب الثانوية العامة

ومن بين تلك المنصات الرقمية «ذاكر» وتقدم شرح للماهج التعليمية لكافة صفوف ومراحل التعليم من رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية حتى طلاب الثانوية العامة، يقدمها نخبة من أكفأ المدرسين بالوزارة.

خطوات استخدام منصة ذاكر

وفيما يلي تستعرض «الوطن» خطوات استخدام منصة ذاكر وكيفية الاستفاد منها خلال امتحانات الثانوية العامة، والتي جاءت على النحو التالي:

زيارة منصة ذاكر بالضغط على هذا الرابط

اضغط على ذاكر الآن يمين الشاشة.

تظهر في النافذة التالية كل المواد التعليمية ومصادر إضافية.

اضغط على المادة المراد مذاكرتها ومراجعتها.

تظهر لك نافذة مفصلة بدروس المادة وموضوعاتها.

الاستفادة من منصة ذاكر الرقمية

يختار طلاب الثانوية العامة المادة الدراسية المقررة عليه التي يستعد لامتحانها، ويستمع إلى محتواها عن الفيديوهات التعليمية الشيقة.

مميزات منصة ذاكر

يوجد في منصة ذاكر العديد من الخصائص منها:

- يستطيع للطلاب الدخول عليها من خلال الهاتف المحمول واللاب توب مجانا دون أي رسوم.

ـ تضم المنصة جميع المناهج الدراسية لجميع الصفوف.

ـ يستطيع الطالب استخدام الوسائط المتعددة من فيديو وصور وأفلام وثائقية لشرح الدروس، بطريقة واقعية شيقة.

ـ تتيح منصة ذاكر أكثر من 80 قاموسًا ومعجما لمعرفة معاني الكلمات العربية وترجمة الانجليزية، مع كتب موسوعة الفراشة للأطفال.