مواطن يطلب التبرع بـ10% من راتبه لبناء جامعة أزهرية بالبحيرة.. والرئيس: مش هتكفي

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى طلبات أهالي محافظة البحيرة، خلال حفل إفطار أُقيم على هامش افتتاحه مشروعات حياة كريمة بقرية الأبعادية في البحيرة، حيث طالب عمر هيبة حجاج، مفتش في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأمين حزب حماة الوطن بكفر الدوار، الرئيس، ببناء فرع لجامعة الأزهر في البحيرة لخدمة إقليم الوجه البحري، عوضا عن سفر الطلاب للقاهرة أو أسيوط، خاصة أنّ إحدى السيدات تبرعت بـ22 فدانا لبناء الجامعة.

وأضاف «حجاج»، أنّه سيتبرع بنسبة 10% من راتبه لمدة سنة لبناء الجامعة، ليداعبه الرئيس السيسي قائلا «مش هيكفي»، ليرد عليه: «مش أنا وحدي، ولكن أنا كفرد من 105 ملايين وأكيد حضرتك هتتبرع» ليرد عليه الرئيس: «على عيني حاضر».

وقال الرئيس السيسي: «تفتكر الجامعة دي تتكلف كام؟، مش أنتوا المفروض تكملوا الموضوع يا دكتور مصطفى، الجامعة دي علشان تتعمل على 22 فدان هتبقى فيها تخصصات كتير، مش بقول إننا منعملش، لكن الجامعات اللي اتعملت على مستوى الدولة خلال الـ6 سنين اللي فاتوا تكفي الطلب على التعليم لحد 2050».