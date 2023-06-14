قطع المياه عن عدة مراكز في الدقهلية لمدة 12 ساعة غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قيام الشركة بقطع مياه الشرب عن قري مركز نبروه وطلخا، غدًا الخميس لمدة 12 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا.

وشددت الشركة، في بيان لها، على المواطنين المتضررين من انقطاع المياه في المنطقة، وبالأخص المصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

قطع المياه بقرى بالدقهلية

وأوضحت الشركة، أن قطع مياه الشرب تسمل المناطق التالية:

- مركز ومدينة نبروه.

- قرى الوحدة المحلية بطنيح.

- قرى الوحدة المحلية بدرين.

- قرى الوحدة المحلية بكفر الدكروري- أفنيش.

- قرى الوحدة المحلية بنشا.

- قرية سرسو والخوازم بطلخا.

وأوضحت الشركة أن قطع المياه في القري بمركز نبروه وطلخا بالدقهلية، جاء بسبب القيام ببعض التعديلات الخاصة بشبكات مياه الشرب بهم.