خريطة قطع وضعف المياه في المحافظات.. اعرف المناطق

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع وضعف وتعديل مواعيد ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق الشركات التابعة لها في البحر الأحمر وسوهاج والمنيا والشرقية.

إحلال وتجديد محطة مياه البلينا السطحية

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، عن قطع المياه عن قرى بني منصور وعرابة أبيدوس والحرجة قبلي والحرجة بحري والغابات والسلماني والشيخ بركة والحبيل والشلولية والعوكلية والغنيمية والبورة، اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الثامنة مساءً من نفس اليوم ولمدة 8 ساعات، لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه البلينا السطحية.

إصلاحات خط طرد محطة مياه بني أحمد الشرقية

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، ضعف ضخ مياه الشرب بمركز ومدينة المنيا لمدة 4 أيام، بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى السبت المقبل، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً، لتنفيذ أعمال إصلاحات لخط طرد محطة مياه بني أحمد الشرقية.

أسباب ضعف المياه في مناطق بمحافظة الشرقية

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، أنّ المياه ستضعف اليوم عن مدينة فاقوس وقرى «الصوالح، والنوافعة، والدميين، وسوادة، والصالحية القديمة، والهيصمية»، من الساعة 5.00 مساء حتى الساعة 9.00 مساء نفس اليوم، لوجود أعمال غسيل وتطهير البيارة العكرة الخاصة بمحطة مياه أبو شلبي المرشحة بمركز فاقوس والتي تعمل بـ50% من الطاقة.