خريطة قطع المياه عن عدة مناطق بـ4 محافظات للصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركات المياه في محافظات المنوفية وسوهاج والمنيا، قطع المياه عن عدة مناطق اليوم الأربعاء، وفي الدقهلية الخميس المقبل، لأعمال الصيانة الدورية، مطالبة المواطنين بتوفير بتدبير احتياجاتهم طوال فترة الانقطاع، خاصة المستشفيات والمخابز.

أماكن قطع المياه في المنوفية

وتشمل أماكن انقطاع المياه 5 مراكز بمحافظة المنوفية، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، في الأماكن التالية:

- مركز الشهداء: قرية سرمحروس وساحل الجوافير.

- مركز تلا: قرى كفر العلوي وكفر ربيع.

- قويسنا: قرى أبهنس وكفر أبشيش وبنسا وشبرا بكوم وأم خنان.

- أشمون: قرى طلبا والكرادي وداروة وأبورقية وقورص.

- شبين الكوم: قرى الكوم الأخضر ومنشأة شنوان والماي والبتانون.

أماكن قطع المياه بالمنيا

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، انقطاع المياه عن مركز ومدينة المنيا، وحددت مواعيد قطع المياه من الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، لوجود أعمال صيانة وإجراء إصلاحات لخط طرد محطة مياه بني أحمد الشرقية.

أماكن قطع المياه بسوهاج

كما أعلنت شركة المياه بمحافظة سوهاج قطع الخدمة غدا عن قرى بني منصور وعرابة أبيدوس والحرجة قبلي والحرجة بحري والغابات والسلماني والشيخ بركة والحبيل والشلولية والعوكلية والغنيمية والبورة، بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الثامنة مساء من نفس اليوم، للقيام بأعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه البلينا السطحية.

أماكن قطع المياه بالدقهلية

كما كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، عن قطع المياه عن قرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا، يوم الخميس المقبل لمدة 6 ساعات، وحددت مواعيد قطع المياه من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 مساء للصيانة.