4 وظائف مطلوبة في بنك مصر.. الشروط والتقديم

كشف بنك مصر، عن حاجته لموظفين جدد لشغل قطاعات محددة داخل البنك، من خلال صفحة البنك على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، إذ يحق للراغب التقدم للوظائف من خلاله، بعد التحقق من توافر الشروط والمهام المطلوبة، للحصول على الوظائف المتاحة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تفاصيل الوظائف لمطلوبة من بنك مصر، وفق المعلن على صفحة البنك على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، على النحو التالي:

وظائف بنك مصر

بحسب بنك مصر، فإنه بحاجة لـ4 وظائف تفاصيلها كالتالي:

1- وظيفة رئيس فريق مركز الاتصال

مسؤول عن الإشراف اليومي لمجموعة من شركاء مركز الاتصال، بما في ذلك مراقبة العمل والحضور، وفقًا لسياسة المنظمة والمتطلبات القانونية المعمول بها.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مركز الاتصال.

- الخبرة كقائد للفريق أمر لا بد منه أو على الأقل العمل كقائد للفريق لفترة من الوقت.

- درجة البكالوريوس.

- إجادة اللغة الإنجليزية من جيد إلى جيد جدًا.

- الحد الأقصى للعمر 35 عاما.

- سكان القاهرة.

- ليس له أقارب في بنك مصر.

- التأمين الطبي والاجتماعي الراتب 9000 + 1500 مؤشر أداء رئيسي + مكافأة سنوية

- مدينة نصر، الدقي، وسط البلد (القاهرة- الجيزة).

2- وظيفة مسؤول مكتب إدارة المشاريع

إدارة المشاريع من البداية إلى النهاية من بداية الفكرة الأولية حتى التسليم النهائي وإغلاق المشروع.

- خبرة لا تقل عن 8 سنوات مع خبرة لا تقل عن سنتين في وظيفة مماثلة.

- تقديم شهادة PMI أو ما يعادلها أمر لا بد منه، يفضل أن تكون داخل بنك -

- حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة مرموقة / ذات صلة.

- إتقان اللغة الإنجليزية والمهارات الشخصية.

3- وظيفة أخصائي تعويضات

إجراء البحث والتحليل في المجالات المختلفة التي تنطوي على التعويض ، مثل إحصاءات التعويضات وتحليل السوق، تشمل الواجبات تقييم التأثير على الميزانية لقرارات التعويض وتوفير الإشراف على الامتثال للوائح وقوانين العمل.

- دراسة سياسات وخطط التعويضات.

- تصميم التقارير والتوصيات المبنية على البحث والتحليل.

- تحديد الاتجاهات وتنفيذ ممارسات جديدة لإشراك الموظفين وتحفيزهم واستقطاب المواهب.

- حاصل على بكالوريوس.

- خبرة لا تقل عن 1 إلى 4 سنوات في أي مما يلي: التعويضات أو المحاسبة أو كشوف المرتبات.

- يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثا وكتابة).

4- وظيفة المهندس الثالث

- يستخدم تقنيات تطوير البرامج المختلفة للتطوير السريع للحلول الإبداعية والفعالة التي تعزز مجموعة التكنولوجيا الخاصة بمنظمة العميل.

- لدية خبره من 3 إلى 10 سنوات مع تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام Swift لنظام iOS.

- حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو ما شابه ذلك، درجة متقدمة يفضل مع سجل متميز من التحصيل الأكاديمي.

- فهم قوي لأنماط التصميم بالإضافة إلى MVP و MVVM و MVC.

- فهم قوي لنموذج تطوير التطبيقات التفاعلية في إطار iOS ، وإدارة الذاكرة، وملف الإدخال / الإخراج، وبرمجة الشبكة ، والتزامن، و Rx-Swift.

- خبرة في معرفة العمل باستخدام Swift وXCode.

- فهم جيد لدورة حياة تطوير الهاتف المحمول الكاملة، معرفة عملية بالمشهد العام للجوّال والبنى والاتجاهات والتقنيات الناشئة.

- القدرة على تنفيذ واجهات أصلية مخصصة باستخدام أحدث تقنيات برمجة Android.