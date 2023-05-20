وظائف مطلوبة في البنك العربي.. الشروط والتقديم

أعلن البنك العربي واحد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، عن رغبته في موظفين جدد لشغل عدد من الوظائف الشاغرة داخل قطاعات محددة، لافتا إلى أن التقديم يمكن يتم بشكل سريع من خلال «linkedin».

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي الوظائف المطلوبة في البنك العربي، على هذا النحو:

وظائف البنك العربي

ووفق المعلن على صفحة البنك على موقع التواصل، فإن المؤسسة المالية والمصرفية وفرت فرص عمل تناسب الكثير من التخصصات وتفاصيلها هي:

1- وظيفة مهندس أمن هجوم

- يقوم بإجراء أنشطة الفريق الأحمر الداخلية والخارجية وتقييم فعالية الضوابط الأمنية.

- تطوير أدوات الأمان وإثبات مفهوم الثغرات الأمنية.

- تقديم توصيات وإرشادات حول أفضل الممارسات الأمنية لإصلاح الثغرات وتعزيز الوضع الأمني.

- شهادة من جامعة معترف بها في هندسة الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- حاصل على أي من شهادات الصناعة التالية: OSCP أو eMAPT أو eWPTX أو أي شهادة ذات صلة.

- يملك من 1 لـ3 سنوات من الخبرة في إجراء اختبارات الأمان الهجومية (تشكيل الفريق الأحمر، تشكيل الفريق الأرجواني، معلومات التهديد، اختبار الاختراق).

- خبرة جيدة في الاتصالات المتعلقة بالعمل في بيئة ديناميكية سريعة الخطى.

- إتقان لغة أو أكثر من لغات البرمجة و MVC، ويفضل: JAVA، و Spring Boot، و javascript، و PHP، و C / C ++، و Python، و GO، إلخ.

- خبرة في محاكاة التكتيكات والتقنيات والإجراءات العدائية المتقدمة TTP.

- الإلمام بمعايير الأمان العامة ومنهجيات الاختبار: OWASP أعلى 10 للجوال والويب وواجهة برمجة التطبيقات.

2- وظيفة مسؤول العلاقات المتميزة

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / المالية أو الاقتصاد

- 2-4 سنوات في إدارة العلاقات وبيع منتجات التجزئة.

- الطلاقة في اللغة الإنجليزية أمر لا بد منه

- اتصالات ممتازة وإدارة الوقت.

- مهارات البيع والشبكات جيدة جدا

- تقديم خدمات عالية الجودة إلى علاقات عملاء Premium الجديدة والحالية من خلال تزويدهم بمجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المالية بناءً على احتياجاتهم.

- تعظيم الربحية وخلق ملكية العميل من خلال توفير أعلى مستوى من خدمة العملاء من خلال مكالمات وزيارات مبيعات استباقية مستمرة للعملاء الحاليين والجدد.

- وضع خطة عمل لتوسيع العلاقة الحالية مع العميل من خلال اكتساب علاقات عملاء جديدة.

- الالتزام بمعايير جودة الخدمة المميزة والامتثال لسياسات وإرشادات Premium.

3- وظيفة مسؤول مبيعات مباشر

- الترويج لمنتجات البنك من خلال البيع المباشر لتحقيق أهداف البنك وزيادة الحصة السوقية في تلك المنتجات.

- خبرة لا تقل عن 1-2 سنوات في نفس الوظيفة.

- خريجي الجامعات.

- جيد في اللغة الإنجليزية.

- أنيق.

- سجلات المسار المؤكدة أمر لا بد منه.

- سيتم قبول الخبرة المصرفية والتأمين والعقارات.

4- وظيفة مدير علاقات النخبة

- حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها 6 سنوات على الأقل في إدارة العلاقات وبيع المنتجات المالية / الاستثمارية مع بنك خاص دولي / إقليمي رائد.

- سجل مثبت في بناء العلاقات وإغلاق الأعمال.

- خدمة علاقات العملاء الجدد والحاليين في المنطقة من خلال تزويدهم بمجموعة كاملة من منتجات وخدمات الخدمات المالية.

- تحقيق أهداف المبيعات بما يتماشى مع معايير أفضل الممارسات للخدمات والعمل كمستشار موثوق به للعملاء ذوي الثروات الضخمة.

- تطوير خطة عمل لاكتساب علاقات عملاء جديدة بالإضافة إلى توسيع علاقات العملاء الحالية.

- تحديد واكتساب عملاء جدد أثرياء .

- توسيع علاقات العملاء الحالية (حصة أكبر من المحفظة ، ومعدلات بيع متقاطعة أعلى) .

- وضع أهداف المبيعات والإيرادات للعلاقات مع العملاء الحالية والجديدة.