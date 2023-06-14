عائلة أحد ضحايا حادث نوتنجهام في بريطانيا تدين «القتل الأحمق» لابنها: دمرنا نفسيا

قالت عائلة شاب قُتل في هجوم بالسكين، أمس بمدينة نوتنجهام في بريطانيا لصحيفة إندبندنت البريطانية، إن العائلة قد دمرت نفسيا بسبب الحادث، وأدانت العائلة ما اسمته بـ«القتل الأحمق» لابنهم.

تفاصيل حادث نوتنجهام في بريطانيا

وتابعت الصحيفة البريطانية أن بارنابي ويبر، الذي قتل أمس في حادث نوتنجهام في بريطانيا كان رياضيا موهوبا من بين ثلاثة أشخاص قتلوا في الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من يوم أمس، حيث طعنه المهاجم، ثم طعن زميلته الطالبة جريس كومار، قبل أن يطعن رجلاً يبلغ من العمر 50 عامًا حتى الموت، ويسرق شاحنته ويدهس ثلاثة آخرين.

القبض على مشتبه به بحادث نوتنجهام في بريطانيا

ونجحت الشرطة في القبض على مشتبه به في ارتكاب حادث نوتنجهام في بريطانيا، ويبلغ من العمر 31 عامًا، وتم اتهامه بارتكاب جرائم القتل، بعد إخضاعه باستخدام صاعق كهربائي، وتعمل قوات الشرطة مع ضباط مكافحة الإرهاب لتحديد الدوافع المحتملة وراء الحادث، وفي بيان صدر صباح اليوم، أحيا والدا ويبر ديفيد وإيما، بينا قال شقيقه الأصغر تشارلي، إن شقيقه كان شخصا جميلا ورائعا، زكان لاعب كريكيت موهوبا يدرس في جامعة نوتنجهام.

وترحمت العائلة على ابنها الذي قتل في حادث نوتنجهام في بريطانيا وقالت إن ما حدث تسبب في دمار نفسي كامل للعائلة، ولا توجد كلمات تصف الألم والخسارة، ونقلت إندبندنت عن بيان العائلة: «كان بارنابي ويبر شابًا جميلًا ورائعًا ولامعًا، ولديه كل شيء في الحياة يتطلع إليه، وكان لاعب كريكيت موهوب، وكان في التاسعة عشرة من عمره، وفي في بداية رحلته إلى مرحلة البلوغ وكان شابا رائعا، وكآباء، نحن فخورون للغاية بكل ما حققه وبكل الخطط التي وضعها، وفي هذا الوقت نطلب الخصوصية كأسرة، ولن ندلي بأي تصريحات أخرى».