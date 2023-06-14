موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444.. «البحوث الفلكية» يوضح

يتطلع المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى معرفة موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444، لارتباطهم بهذه المناسبات ذات الطابع الخاص، وخاصة مع حلول موسم الحج، الذي يعد أحد أركان الإسلام الخمسة، وفريضة على كل مسلم قادر على أداءها.

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444

وبشأن معرفة موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444، أوضح المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن هلال شهر ذي الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 6:38 فجراً بتوقيت القاهرة يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444، والموافق 18- 6-2023.

تعرف على موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444

وبحسب معهد البحوث الفلكية، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، بينما في القاهرة 36 دقيقة في يوم الرؤية بعد غروب الشمس، وفي المحافظات من مدة 31 دقيقة إلى 37 دقيقة، أما في سماء المدن العربية، يظل لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 44 دقيقة بعد غروب الشمس.