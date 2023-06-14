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موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444.. «البحوث الفلكية» يوضح

كتب:

محمد أباظة
02:31 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444- تعبيرية

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444- تعبيرية

يتطلع المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى معرفة موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444، لارتباطهم بهذه المناسبات ذات الطابع الخاص، وخاصة مع حلول موسم الحج، الذي يعد أحد أركان الإسلام الخمسة، وفريضة على كل مسلم قادر على أداءها.

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444 

وبشأن معرفة موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444، أوضح المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن هلال شهر ذي الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 6:38 فجراً بتوقيت القاهرة يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444، والموافق 18- 6-2023.

تعرف على موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444  

وبحسب معهد البحوث الفلكية، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، بينما في القاهرة 36 دقيقة في يوم الرؤية بعد غروب الشمس، وفي المحافظات من مدة 31 دقيقة إلى 37 دقيقة، أما في سماء المدن العربية، يظل لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 44 دقيقة بعد غروب الشمس.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.