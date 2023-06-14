تكثيف حملات توعية أصحاب المجازر بترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى

قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه جرى شن حملات توعوية للمواطنين بمختلف شرائحهم وأعمارهم، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى، وذلك في إطار خطة الشركة لرفع حالة الاستعدادات القصوى، وتنفيذا لتوجه الدولة لترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

وأضاف أن الحملات التوعوية شملت جميع مناطق وأحياء محافظة القاهرة، إذ جرى تنظيم العديد من حملات التوعية والندوات التثقيفية لأصحاب محال الجزارة والمارة بالأسواق، ضمن برنامج توعوي مكثف، لتوعية المواطنين بعدم الإسراف في المياه، وترشيد استهلاكها، وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي، وتعزيز المسؤولية تجاه كل نقطة مياه.

مواجهة أعطال المحطات والأعمال الطارئة

وأكد رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أهمية تكثيف حملات التوعية المختلفة قبيل عيد الأضحى، تزامنا مع زيادة استهلاك المياه، الذي يواكب عمليات ذبح الأضاحي، موضحاً أن الخط الساخن 125 يعمل على مدار الساعة، لتلقي استفسارات المواطنين وشكواهم المختلفة، وهناك فرق الصيانة الفنية الجاهزة لسرعة التدخل ومواجهة أي أعطال بالمحطات، أو أعمال طارئة أو أزمات قد تحدث.

وتضمنت الحملات، قوافل طبية بمراكز طب الأسرة، ونشر إرشادات للطرق السليمة والآمنة لجمع مخلفات الأضاحي، والتخلص منها، وإلقائها في الأماكن المخصصة وعدم إلقائها في بالوعات الصرف الصحي، لتنبيه المواطنين وأصحاب المحال التجارية بضرورة التعامل بشكل صحيح مع مخلفات الأضاحي.

واستهدفت الحملات التوعوية، المكتبات العامة للتركيز على النشء الصغير، وغرس المفاهيم الصحيحة والإيجابية في ثقافتهم، والتوعية بالحفاظ على المياه، بجانب عقد لقاءات وندوات بالجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة، وإجراء استطلاعات رأى للمواطنين، للتعرف على مدى رضائهم عن الخدمات التي تقدمها الشركة.