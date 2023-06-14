35 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم «هارلي» في شهرين

لازال الفنان محمد رمضان ينافس بفيلمه الأخير «هارلي» بدور العرض، الذي يعرض حالياً بالسينمات، والعمل يجمع في بطولته عدد من النجوم منهم مي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.

إيرادات فيلم هارلي

وأكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أنَّ فيلم هارلي حقق إجمالي إيرادات 35 مليونا و789 ألف جنيه بدور العرض، منذ طرحه بالسينمات لمدة 8 أسابيع، بينما حقق الفيلم أمس 30 ألف جنيه فقط رغم تسريب نسخة من الفيلم على منصات التواصل الاجتماعي.

فيلم محمد رمضان الجديد «ع الزيرو»

كان محمد رمضان قد أعلن خروجه بشكل نهائي من موسم عيد الأضحى بفيلمه الجديد «ع الزيرو»، خاصة أنَّ أحداث الفيلم تستدعي ساعات أكبر للتصوير، ولم يكن هناك الوقت الكافي لاستكمال التصوير، لذا قرر الخروج من سباق رمضان، وتأجيل عرض الفيلم لحين انتهاء الموسم المقبل.

ومن ناحية أخرى كشف الفنان محمد رمضان، عن تقديم جزء ثانٍ من مسلسل «جعفر العمدة»، وعرضه في شهر رمضان المقبل 2024.