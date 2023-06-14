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الإعلامي محمد عبدالرحمن: ترشيد الإنفاق وراء تقليل زمن مؤتمر الشباب لساعات

كتب:

أحمد حامد دياب
03:58 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
الإعلامي محمد عبدالرحمن

الإعلامي محمد عبدالرحمن

كشف الإعلامي محمد عبدالرحمن، عن سبب اختصار فترة عقد المؤتمر الوطني للشباب لساعات، بعد أن كان يستمر لأيام في أوقات سابقة.

وقال عبدالرحمن، خلال تقديمه إحدى جلسات المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «لعلكم تتساءلون لماذا هذا المؤتمر مدته ساعات قليلة وليس أيامًا كما اعتدنا».

وأضاف: «لأن العالم في زمن أزمة، ودولتنا استجابة لهذه الأزمة اتخذت من الترشيد منهاجا وسياسة، وما نفعله الآن من اختصار عدة أيام لعدة ساعات، انعكاس فعلي لهذه السياسية التي تلتزم بها الدولة بصرامة، وأنا شاهد على ذلك».

 

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بقلم أحمد حامد دياب