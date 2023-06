فيلم «Fast X» يتراجع إلى المركز السادس في شباك التذاكر

تراجع فيلم «Fast X» إلى المركز السادس في قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، بإيرادت بلغت 558 ألف دولار، وذلك في اليوم الـ25 بدور العرض السينمائي.

وحافظ الفيلم على مركزه في الصدارة لمدة أسبوع قبل أن يتراجع إلى المركز الثاني في الأسبوع التالي، ثم إلى المركز السادس في الأسبوع الثالث، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

ونجح فيلم «Fast X» في تحقيق إجمالي إيرادات وصل لـ654 مليون دولار، منها 138.7 مليون دولار محليا، و515 مليون دولار في السوق الخارجي، ليصبح الفيلم في المركز الثالث في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2023.

قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في 2023

ويتصدر قائمة الأفلام الأعلى إيراد في 2023 فيلم الرسوم المتحركة «The Super Mario Bros. Movie» بمليار و315 مليون دولار، أما المركز الثاني فمن نصيب فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» بـ807 ملايين دولار، وفي المركز الرابع «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» بـ476 مليون دولار، أما المركز الخامس فاحتله فيلم «John Wick: Chapter 4» بـ428 مليون دولار.