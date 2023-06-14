مسئولو المؤسسات الخيرية يشكرون جوني ديب بعد التبرع بمليون دولار

توجهت منظمة «Make-A-Film» الخيرية بالشكر إلى النجم الأمريكي جوني ديب بعد ما تبرع بمبلغ 200 ألف دولار، من ضمن المليون دولار الذي حصل عليهم كتسوية من زوجته السابقة آمبر هيرد، وقال مؤسس المنظمة عن تبرع «ديب»، قائلا: «هو واحد من أكثر الأشخاص كرما الذين عملنا معهم على الإطلاق».

تمنح منظمة «Make-A-Film» الأطفال المصابين بأمراض خطيرة وميؤوس من شفائهم فرصة عمل أفلام قصيرة وأفلام وثائقية مع الممثلين، كل فيلم يكلف من 25 إلى 35 ألف دولار، والأفلام الوثائقية تتراوح من 3 آلاف دولار إلى 5 آلاف دولار، لذلك سيذهب تبرع جوني ديب مباشرة إلى تكاليف الإنتاج، وفقا لما نشره موقع «TMZ».

بينما قال جو سايدنبرج، المدير التنفيذي لشركة Red Feather، إنه يستخدم الأموال بشكل جيد، خيث ستساعد في معالجة التفاوتات في الإسكان لدى للأمريكيين الأصليين، كما تبرع ديب بمبلغ 200 ألف دولار لجمعية Tetiaroa الخيرية التابعة لمارلون براندو.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسات، فرانك مورفي، «كرم ديب ساحق ويشرفنا أن نكون من بين هذه المنظمات الرائعة التي يدعمها، ستساعد مساهمته للجمعة في عملها لحماية ودعم أصوات السكان الأصليين عبر المحيط الهادئ، وتعزيز الحلول المستندة إلى المحيطات لتغير المناخ».

جوني ديب يتبرع لـ5 جمعيات خيرية بأموال تسوية آمبر هيرد

وتبرع جوني ديب بمبلغ المليون دولار وتقسيمه بالتساوي على 5 جمعيات خيرية بواقع 200 ألف دولار لكل منها، ويستهدف «ديب» الجمعيات التي تساعد الأطفال المرضى الذين يعانون من أمراض تهدد الحياة، والتي توفير السكن للمجتمعات المحرومة، بالإضافة إلى الحفاظ على النظم البيئية والبيئات الطبيعية على مستوى العالم، واختار على وجه التحديد تلك الجمعيات: «Make-A-Film Foundation» و«The Painted Turtle»، و«Red Feather» و«Tetiaroa Society» بالإضافة إلى «Amazonia Fund Alliance».