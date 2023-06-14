«حياة كريمة»: تنظيم معسكرات في الإجازة الصيفية لتوعية الشباب وتعريفهم بإنجازات الدولة

قال عهود وافي، رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، إنها بدأت التطوع منذ أن كانت في المرحلة الابتدائية، عن طريق حملات تنظيف في المنطقة المحيطة بها، لافتة إلى أنها ضن 1500 متطوع من شباب البرنامج الرئاسي، وضمن 300 ألف متطوع في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

عهود وافي: حلم حياة كريمة مرتبط بإيمان القائمين عليه من المتطوعين

وتابعت «وافي» خلال كلمتها بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب والمنعقد في محافظة الإسكندرية، أن حلم حياة كريمة مرتبط بإيمان القائمين عليه من المتطوعين، مشيرة إلى أن مؤسسة حياة كريمة قررت التعاون مع شركاء المجتمع المدني للتمكين الاقتصادي والدعم الغذائي لتحقيق العدالة، مع تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

معسكرات للشباب والنشء في الإجازة الصيفية

وأشارت إلى أن الوعي له أهمية كبيرة، وخلال الفترة المقبلة في الإجازة ستعقد معسكرات للشباب والنشء في الإجازة الصيفية لتوعية الشباب وتعريفهم بإنجازات الدولة، لافتة إلى أن المتطوعين سيتم تدريبهم داخل الأكاديمية الوطنية في عدة مسارات تطوعية لخدمة المجتمع، وذلك لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الشباب وتعريفهم بما يحتاجون إليه.