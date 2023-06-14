أمين «مستقبل وطن» بالبحيرة: الرئيس وجه رسائل مهمة خلال افتتاح مشروعات «حياة كريمة»

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مشروعات «حياة كريمة» في قرية الأبعادية بالمحافظة، يأتي ضمن استكمال جهود الدولة في توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مشروعات مبادرة حياة كريمة كان لها تأثيرا إيجابيا كبيرا في تغيير حياة الريف المصري، قائلا: «كانت خطوة في منتهى الأهمية، وشعر بها جميع المواطنين في محافظات الجمهورية».

وأضاف: «الرئيس السيسي وجه العديد من الرسائل المهمة خلال الافتتاح، لاسيما فيما يتعلق ملف الزراعة والصناعة، والتوسع فيهما لتحقيق الاكتفاء الذاتي»، مشيرا إلى أن عمليات التنمية التي تجرى على مستوى الجمهورية سيكون لها تأثيرا إيجابيا كبيرا لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد النائب على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قدرة تجاوز الأزمات العالمية بفضل التكاتف بين أبناء الشعب المصري مع الدولة، موضحا أهمية تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف استصلاح الأراضي الصحراوية، وما تحتاج إليه من مد شبكات مياه وغيره، قائلا: «الحفاظ على الأراضي الزراعية واجب قومي».

وأوضح أن الاهتمام بالملف الصناعي خطوة مهمة في توفير فرص العمل وزيادة الدخل القومي، فضلا عن تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، بما يسهم في رفع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.