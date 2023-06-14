ورش فنية وندوات لتوعية أطفال قرى «حياة كريمة» بمخاطر تعاطي المخدرات

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مهرجان «الأسرة والطفل» لتوعية الأسر بأضرار تعاطى المخدرات في القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظتى المنيا وسوهاج، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك ضمن المبادرات التوعوية التي ينفذها الصندوق في العديد من المحافظات بقرى المبادرة الرئاسية، والتي تتضمن أيضا زيارات منزلية للأسر وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن «16023» لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

آليات الاكتشاف المبكر لتعاطي المخدرات

شارك في المهرجان الأسر وأبنائهم في قرى محافظتي المنيا وسوهاج، وتم تنفيذ العديد من الجلسات والأنشطة التوعوية بهدف تعزيز الوعى والتثقيف الأسري بما يكفل تمكين الأسر في هذه القرى من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات الخط الساخن 16023على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث أي مريض إدمان علي التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق في سرية تامة، ووفقا للمعايير الدولية.

كما تم تنظيم ورش حكى وندوات للأطفال وأنشطة فنية وتلوين، واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال، ومنها لعبة «السلم والدخان» التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن.

إستمرار تنفيذ البرامج التوعوية داخل القرى المستهدفة

ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بإستمرار تنفيذ البرامج التوعوية داخل القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان مع توفير كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة ، وذلك ضمن المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي داخل هذه القرى للارتقاء بحياة المواطنين المقيمين بها.