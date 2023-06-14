السيسي: علينا تقليل فاتورة استيرادنا بالدولار وزيادة الصادرات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن هناك مرونة في أسعار الصرف، إلا إذا تعارض الأمر مع أمن مصر القومي وأثر على حياة الشعب المصري، متابعا: «أنا بتكلم بجد، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم لأ، منقعدش في مكاننا».

وأضاف السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب: «بتقول كيلو اللحمة بـ300 جنيه طب ليه بـ300 جنيه؟ علشان سعر الصرف اللي بتتكلم عليه 30 و35 وعاوز تحسبه كدة طب ولو إنت عاوزه 50 و60 المواطن يعمل إيه؟».

السيسي: كنا بننزل نجيب من الأسواق ونزود الدين علينا ومنقدرش نعمل كدة تاني

وتابع: «لو النهاردة بتتكلم في مجال الكهرباء والمشتقات البترولية، المواطن هيعمل إيه؟ والراجل اللي بيجيب مستلزمات الإنتاج اللي كان بيحسب على 16 جنيه لما تيجي تقوله 30 طب 50 طب 100، وبالمناسبة لو كان الحل إن الإطلاق يوفر الرقم المطلوب إنت عاوز كام؟».

وواصل: «أنت محتاج في حدود 80 أو 85 أو 90 مليار دولار، حجم الطلب علشان يوفرلك طلباتك لمصر، إحنا السنين اللي فاتت كنا بننزل الأسواق وحليناها لغاية لما مبقيناش قادرين نحل، ننزل الأسواق نشتري 3 أو 4 مليارات دولار علشان ندي للبنك المركزي علشان نحافظ على الـ34 مليار دولار علشان يوفر طلبات 3 لـ4 أشهر أو أكثر، كنا بننزل نجيب من الأسواق ونزود حجم الدين علينا، ومنقدرش نعمل كدة تاني خلاص».

قائمة بـ150 منتجا توفر من 25 لـ 30 مليار دولار

واستكمل: «لازم نواجه اللي إحنا فيه ده كلنا بتقليل فاتورة استيرادنا بالدولار، ونزود الصادر بتاعنا بالدولار والمستلزمات اللي بنجيبها من برة تقل عن كدة بصناعات كتير تخش وفيه قائمة بـ150 منتجا أو مستلزم إنتاج يوفروا من 25 لـ 30 مليار دولار بندفعهم دلوقتي».

وأردف: «الدولة دي مش بتاع الحكومة، والدولة دي مش بتاعتي، الدولة دي بتاعتنا لازم تنجح بينا كلنا، الكلام دة مش كلام معنوي لطيف بقوله لكم، أنا معرفش أضحك على حد، معرفش مكونش أمين أو صادق، أنا بقولكم الدولة دي مش هتطلع لقدام إلا بتحطيم فجوة الدولار».