رئيس حزب العدل: الشعب يثق في قدرات وإمكانيات الدولة المصرية

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الشعب المصري يثق في قدرات الدولة المصرية، خاصة حينما ترى مشروعات حياة كريمة وشبكة الطرق والبنية التحتية والقضاء على العشوائيات، ولكن رغم هذه الثقة، فالمواطن يسأل عن تكلفة الإصلاح الاقتصادي، وتأثيره على حياتهم، وهو ما يجعل حديث الحكومة عن تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد بلا صدى لأن تضخم وارتفاع الأسعار أصبح التحدي الأكبر داخل كل بيت في مصر.

التضخم وارتفاع الأسعار هو عدو الدولة الأهم حاليا

وتابع «إمام» خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب والمنعقد في محافظة الإسكندرية، أن التضخم وارتفاع الأسعار هو عدو الدولة الأهم حاليا، والذي لا يمكن مواجهته إلا بالتكامل بين السياستين المالية والنقدية وبالتوازي معهما ملف الاستثمار والإصلاح الإداري والهيكلي لدولاب العمل الحكومي.

وأشار رئيس حزب العدل إلى أن حزبه ليبرالي معارض خرج من رحم ثورة 25 يناير لينتقل من الثورة كفعل، للإصلاح كطريق وفكر، ويؤمن بأن المعارضة تستلزم مسؤولية أخلاقية في القول والفعل، فلا يبشر بأمل زائف، ولا يصبح من دراويش السلبيات وترويجها، متابعا: «لسنا مغرمين بالحديث عن الماضي ولكن ما يهمنا المستقبل والذي نرى بأنه يصعب الانتقال إليه دون مواجهة البيروقراطية التي تجاوزت منطق المحافظة إلى الجمود وأصبحت عبئا على ما وجدت من أجل خدمته وهو المجتمع والدولة».