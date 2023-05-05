حزب «العدل»: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني عكست حجم التنوع السياسي

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كانت مختلفة ومميزة وبها كل الأطياف السياسية، وبعض الشخصيات لم تلتق ببعضها البعض منذ 10 سنوات على الأقل، ما يعكس حجم التنوع الموجود من اليسار وحتى اليمين.

أجندة عمل وطنية

وأضاف «إمام»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن البعض لديه تفاؤل شديد، والبعض الآخر لديه حذر، لكن في المجمل كل النوايا والآمال تنصب على خروج هذا الحوار بأجندة عمل وطنية تنتمي للمستقبل، وتفتح بابا جديدا لبناء الجمهورية الجديدة الذي يحلم بها الجميع.

وأشار إلى أن اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني كانت طويلة، وبناء الثقة كان يحتاج وقتا طويلا، وحزب العدل دائما يطرح ملف المحبوسين، والخطوات التي جرت في هذا الملف كانت جزءا من بناء الثقة بين الأطراف التي شاركت في الحوار بشكل كبير.

بناء الثقة بين الأطراف

ولفت إلى أن البعض يرى أن التحضير للحوار الوطني خلال عام مدة طويلة، لكنها من وجهة نظره تعد مدة لازمة لفكرة بناء الثقة، وأن تبدأ الأطراف بناء علاقات تمكنها من الوصول لمساحات مشتركة وتوافقات.