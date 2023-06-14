وزير المالية: فاتورة الاستيراد ارتفعت إلى 10 مليارات دولار شهريا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه خلال السنوات الماضية في تدبير الفجوة الدولارية كان الاعتماد على النزول للأسواق الدولية من 3 إلى 8 مليارات دولار في السنة، وكان إضافة لذلك التسهيلات الائتمانية التي تأتي من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو بنك التنمية الإفريقي وخلافه، وكل ذلك كان يسد الفجوة.

تضاعف أسعار المواد البترولية والقمح والذرة وزيت الطعام

وأضاف «معيط»، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الفجوة خلال السنوات الأخيرة تزايدت بقوة، كما أنه يجب عند تحليل الأرقام النظر للأرقام المهمة؛ فقبل يناير 2022 كانت فاتورة الاستيراد في حدود من 6 إلى 6.5 مليار دولار في الشهر، وما حدث أنه مع بداية الموجة التضخمية تضاعفت أسعار المواد البترولية والقمح والذرة وزيت الطعام «كل حاجة اتضربت في 2 و3».

وتابع: «الفاتورة الشهرية ارتفعت من 9 إلى 10 مليارات دولار، وفي الوقت نفسه بدأت حالة التشديد في السياسات النقدية متمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل بصورة كبيرة وبدأت الأسواق في الوقوع بمشكلات واتجهت الأموال من الأسواق الناشئة إلى المتقدمة، ومصر تعرضت لذلك وخرج منها خلال مدة صغيرة 23 مليار دولار المسماة بالأموال الساخنة».

تضاعف فاتورة الاستيراد

وواصل: «إضافة لذلك فاتورة الاستيراد تضاعفت فأصبح هناك ضغوط في فاتورة الاستيراد وخروج هذا الكم من الأموال في وقت قصير بجانب أن الأسواق الدولية أصبحت في وضع لا يسمح بالدخول لها وكل ذلك ضغط على العملة المصرية وبدأ هذا الوضع».