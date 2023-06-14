الرئيس السيسي: «الدولة عاوزة 2 تريليون دولار في السنة علشان تصرف كويس»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «المشكلة وإحنا بنتكلم كل واحد مننا عاوز ياخد الحد الأقصى في كل حاجة، عاوز المثال في كل شيء، طب مش ممكن نعمل الكلام ده، حتى الحوار الوطني، دي خطوة من خطوات ومش هي المطاف لازم نكون متأكدين من كده، حتى العفو الرئاسي، دي خطوة من خطوات».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية: «مقدرش متكلمش في الماضي لأن الماضي كان ممكن يخليكم، مش بخوف حد به، إن نجاكم ربنا مرة متستنوش ينجيكم كل مرة، كان ممكن يبقى كتير من المصريين يروحوا دول تانية، والفضل هنا مش لحد، الفضل هنا لله، ربنا نجاكم يا مصريين».

وتابع: «إحنا اتكلفنا 80 مليار جنيه فقط بعد أحداث 25 يناير، غير الإرهاب، والاحتياطي اللي كان موجود خلص في سنة ونص، ده إنقاذ وطن واللي هيحاسبني عليه ربنا، أنا مش بخاف أبدا، ولو كنت خفت كان زمانكم دلوقتي كلكم في دمار وخراب في البلد دي، اوعوا تنسوا، الدولة دي علشان تصرف كويس عاوزة 2 تريليون دولار في السنة».