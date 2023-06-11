إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة/ الفيوم

أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، مساء اليوم الأحد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، قرب مقابر جرفس، بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت متسببةً في إصابة مستقليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور.

بلاغ بحادث انقلاب ميكروباص

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مركز شرطة سنورس، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 5 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث انقلاب ميكروباص، على الفور، وتبينّ إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.