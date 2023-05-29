إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق القاهرة- الفيوم

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها حتى انقلبت على نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على طريق القاهرة- الفيوم الصحراوي بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، وتقديم يد العون لهم لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق القاهرة- الفيوم أمام مدخل عزبة البرم بدائرة مركز شرطة طامية، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق مصر- الفيوم، أسفر عن إصابة كل تميم أحمد عويس (18 سنة)، وكمال عبد الرحمن (19 سنة)، ويوسف خالد حسين محمود (19 سنة)، وعبد الرحمن أشرف عبد القوي (20 سنة)، وتراوحت إصابتهم بين بسيطة أو متوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، إذ جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة حتى يجري تقديم الرعاية الطبية لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.