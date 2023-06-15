الأولى على الإعدادية الأزهرية في المنيا: نفسي أكون طبيبة شاطرة

قالت دعاء محمد تاج الدين فكري، الأولى في الشهادة الإعدادية الأزهرية في محافظة المنيا، إنها كانت تتوقع حصولها على المركز الأول بين أوائل المحافظة 2023، رغم أنها فقدت 4 درجات في الفصل الدراسي الأول، وكانت تدعو بالنجاح والتفوق وتذاكر في اليوم الواحد لمدة 10 ساعات متصلة حتى تحصل على الدرجات النهائية في الفصل الدراسي الثاني.

مجهود مضاعف للحصول على الدرجات النهائية

وأضافت «دعاء» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه خلال الفصل الدراسي الثاني اجتهدت بشكل مضاعف حتى تحصل على الدرجات النهائية في جميع المواد، ووجهت الشكر لجميع أفراد أسرتها الذين قدموا لها كل أشكال الدعم والمساندة طول فترة الدراسة.

وأوضحت «دعاء» أن معلميها في المعهد الأزهري كان لهم دور على تقديم الدعم لها، وأنها علمت حصولها على المركز الأول في محافظة المنيا من خلال البحث على الإنترنت، وشعرت بإحساس جميل عقب حصولها على المركز الأول، وتتمنى أن تلتحق بكلية الطب بعد المرحلة الثانوية، حتى يكون لها دور في خدمة مجتمعها وتعالج وتداوي المرضى.

الأب ينتظر مكالمة من شيخ الأزهر

وقال الأب، إن ابنته مجتهدة من صغرها ودائما تكون بين الأوائل منذ مرحلة الحضانة ودائما أقول لها «نفسي يا دعاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يرن علينا يقولنا مبروك بحصول ابنتكم علي المركز الأول».

وأضاف الأب أنه كان يباشر عمله وتلقى اتصالا يفيد بحصول ابنته على الدرجات النهائية في نتيجة الفصل الدراسي الثاني، ثم تلقى اتصالا آخر من شيخ المنطقة الأزهرية في مركز ديرمواس يبشره بحصول ابنته على المركز الأول، مؤكدا أن جميع أبنائه وعددهم 4 يدرسون في الأزهر الشريف وهم: دعاء التي حصلت على المركز الأول، ونجاة أولى إعدادي، ومصطفى 6 ابتدائي، ويوسف 4 ابتدائي.