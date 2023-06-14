وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 285 مشروعا بـ5 مراكز في المنيا

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، انتهى من تنفيذ 285 مشروعاً، بـ5 مراكز بمحافظة المنيا، ضمن المرحلة الأولى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وهي: مركز العدوة، به 4 وحدات محلية، تضم 26 قرية، ومركز ملوى، به 9 وحدات محلية، تضم 49 قرية، ومركز مغاغة، به 6 وحدات محلية، تضم 41 قرية، ومركز أبوقرقاص، به 8 وحدات محلية، تضم 47 قرية، ومركز ديرمواس، به 5 وحدات محلية، تضم 29 قرية.

وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 285 مشروعاً بـ5 مراكز في المنيا ضمن حياة كريمة

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تتولى تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزاً في 10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وتشمل المشروعات المُكلف بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ما يلى: إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكباري على المجاري المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعي، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عمارات سكن كريم للمواطنين.

المشروعات ينفذها الجهاز المركزي للتعمير بالمرحلة الأولى للمبادرة

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: تضم المشروعات المخططة والجاري تنفيذها حاليا بمحافظة المنيا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بجميع القرى، لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتمّ الانتهاء من أعمال الكهرباء في 59 قرية، وجارٍ العمل بباقي القرى وعددها 132 قرية.

وأوضح أنَّه تمّ تحديد أعمال الكهرباء المطلوبة بالقرى بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتشمل، تأهيل شبكات الجهد المتوسط القائمة بإحلال المتهالك منها، وتغيير المحولات الهوائية إلى محولات داخل أكشاك صاج أو غرف، ورفع قدرات المحولات لتتناسب مع الأحمال الفعلية، وتغيير كابلات الجهد المتوسط والمنخفض لتتناسب مع الأحمال الفعلية، وتأهيل شبكات الجهد المنخفض القائمة بإحلال المتهالك منها، ورفع كفاءة شبكة الخطوط الهوائية وتغيير ما يلزم، بجانب أعمال الإنارة العامة.

وأضاف أنّ أعمال الكهرباء المنفذة والجاري تنفيذها، شملت توريد وتركيب 4 موزعات جهد متوسط «جهد 11 ك.ف»، وإنشاء 4 مبانٍ لها، وتوريد وتركيب 40 خلية جهد متوسط، و100 لوحة ربط حلقى، و647 سكينة هوائية جهد متوسط. و7013 عمود جهد متوسط، و956 طن موصلات جهد متوسط، و1302 محول قدرات مختلفة من (100 ك.ف.أ : 1000 ك.ف.أ)، و1523 كشك محولات فارغ بقدرات مختلفة من (100 ك.ف.أ : 1000 ك.ف.أ) بالمشتملات اللازمة، و906 كم كابلات جهد متوسط، و322 كم كابلات جهد منخفض، و69346 عمود جهد منخفض، و7844 كم موصلات جهد منخفض، و48368 كشاف إنارة بالمشتملات اللازمة.

اللواء محمود نصار: مشروعات حياة كريمة في المنيا تشمل إنشاء 32 مجمع خدمات للمواطنين

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أنَّ مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا، تشمل إنشاء 32 مجمع خدمات للمواطنين، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهي (سجل مدني – شهر عقاري – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعي – وحدة محلية – مجلس محلي)، ومركز تكنولوجي، إذ تمّ تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتمّ تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجي، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، وتمّ الانتهاء من تنفيذ 31 مجمعاً خدميا، وجار تنفيذ آخر مجمع خدمي، بجانب إنشاء 32 مجمع خدمات زراعية، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقي القرى والتوابع، وتضم (وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى، وتم الانتهاء من تنفيذ 22 مجمعاً وجار تنفيذ باقي المجمعات.

وذكر اللواء محمود نصار، أن المشروعات تشمل أيضاً، إنشاء / إحلال وتجديد 23 مركز شباب، وتطوير ورفع كفاءة 31 مركز شباب، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على (حضانة - مكتبة - جيم - صالة ألعاب - صالات أنشطة)، وتم الانتهاء من الأعمال بـ46 مركز شباب، وجار تنفيذ الباقي، إضافة إلى مشروعات إنشاء/ رفع كفاءة خفيف لـ162 وحدة/ مركز صحى طبقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل، للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، وتم الانتهاء من الأعمال بـ48 وحدة صحية وتشمل رفع كفاءة خفيف، وجارٍ العمل بباقى مشروعات القطاع الصحي، كما أنَه جارٍ إنشاء 2 مستشفى مركزي بمركزي مغاغة وأبوقرقاص، وتم الانتهاء من 24 نقطة إسعاف، من إجمالي 33 نقطة إسعاف (إنشاء - تطوير) لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بـ25 كوبرى على المجاري المائية، من إجمالي 29 كوبري (إنشاء - إحلال وتجديد)، و4 كباري (تطوير - توسيع)، إذ يتمّ التنسيق مع المختصين من وزارة الري بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجاري المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكباري الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها، بجانب الانتهاء من تنفيذ الأعمال بـ4 مراكز لتنمية الأسرة، و23 وحدة اجتماعية، من إجمالي 7 مراكز لتنمية الأسرة (إنشاء)، و31 وحدة اجتماعية (رفع كفاءة)، ضمن مشروعات التضامن الاجتماعي، والانتهاء من تنفيذ 3 عمارات سكنية سكن كريم، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، ويتم بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.