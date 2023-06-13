محافظ المنيا: إنشاء وحدة لمشروع أيادي مصر ومعرضا للمنتجات الحرفية

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنشاء وحدة «أيادي مصر» للتسويق الإلكتروني بديوان عام المحافظة، لتكون مقرا إداريا، وتجهيزه وتأهيله لتمكين فريق عمل الوحدة من استقبال المنتجين والقيام بأداء مهامهم في سهولة ويسر، مع إقامة معرض دائم لعرض منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والتراثية، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لدعم منتجات الحرفيين ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية.

دعم كافة أنشطة منصة أيادي مصر

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتورة مريم سراج الدين، مدير مشروع أيادي مصر بوزارة التنمية المحلية، ووليد كامل مدير «مشروعك»، لبحث سبل دعم المحافظة لكافة أنشطة منصة أيادي مصر والمشروعات التي تتبناها في خدمة قطاع منتجي وصناع الحرف اليدوية والتراثية لما تتميز به مدن وقرى محافظة المنيا، وتمكينهم من عرض منتجاتهم وتسويقها محليا وعالميا بما يليق باسم مصر.

توحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية

وفي وقت سابق، أعلن محافظ المنيا، عن مشاركة اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية بديوان عام المحافظة، في فعاليات التدريب الإقليمي في الدورة الثانية للمشروعات الخضراء الذكية المنعقدة بمحافظة الفيومـ بحضور اللجان التنفيذية بمحافظات شمال الصعيد وهي المنيا، بني سويف، الفيوم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.