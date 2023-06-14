ملامح أولية لمسلسلات رمضان 2024.. أبرزها «جعفر العمدة 2»

رغم انتهاء موسم دراما رمضان 2023، منذ أسابيعٍ قليلة، إلا أنّ بعض النجوم بدأوا الاستعدادات للموسم المُقبل، بالتحضير مُبكرًا، كما أن بعضهم سيدخل التصوير قريبًا، نظرًا لضخامة المشروع، واحتياجه لمزيد من الوقت، لذا بدأت ملامح موسم مسلسلات رمضان 2024، تظهر نوعا ما.

وتضم القائمة الأولية لمسلسلات رمضان 2024، 4 مسلسلات حتى الآن، والتي ستزيد بالتأكيد بمرور الشهور القليلة المُقبلة، ويُشارك فيها العديد من النجوم.

وترصد «الوطن» الملامح الأولية لمسلسلات رمضان 2024، وهي كالتالي:

- جعفر العمدة 2

بدأ الفنان محمد رمضان، التحضيرات على الجزء الجديد من مسلسل «جعفر العمدة»، والذي أعلن عن تعاقده رسميًا على المسلسل مساء الاثنين الماضي، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورًا تجمعه مع المنتج محمد السعدي، خلال التعاقد.

وكتب محمد رمضان، قائلًا: «وقعت أمس عقد مسلسل (جعفر العمدة) الجزء الثاني بعد ما أطمنيت أنه ثقة في الله هيكون أقوى من الأول بكتير.. إنتاج ميديا هب تأليف محمد سامي ومهاب طارق إخراج محمد سامي.. رمضان 2024 يجمعنا».

- الحشاشين

ويُعد مسلسل «الحشاشين» أول مسلسل جرى الإعلان عن طرحه ضمن مسلسلات رمضان 2024، حيث طرح المنتج تامر مروسي، التيزر الأول للمسلسل منتصف أبريل الماضي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «رمضان 2024 إنّ شاء الله».

وقال كريم عبدالعزيز في البرومو: «اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح».

- ألف ليلة وليلة

كما أعلن الفنان ياسر جلال مؤخرًا، استئناف تصوير مسلسل «ألف ليلة وليلة» في شهر يونيو الجاري، لينضم هو الآخر لقائمة مسلسلات رمضان 2024، خاصة وأنّ المسلسل يتطلب المزيد من الوقت، والسفر إلى عدة دول منها بلغاريا.

المسلسل من إنتاج شركتي ميديا هب وأروما، ومن تأليف أنور عبدالمغيث ومن إخراج إسلام خيري، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيري عادل.

- نعمة الأفاكاتو

وتُشارك الفنانة مي عمر في موسم دراما رمضان 2024، من خلال مسلسل جديد مكون من 15 حلقة فقط، يحمل اسم «نعمة الأفاكاتو» وهو من إخراج محمد سامي، ومن المُقرر انطلاق التصوير قريبًا، فور انتهاء مرحلة التحضيرات.