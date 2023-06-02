حريق في مخزن مصنع للورق ببني سويف دون خسائر بشرية

شب حريق في مخزن مصنع للورق بالمنطقة الصناعية بشرق النيل في مدينة بني سويف، منذ قليل، دون إصابات أو خسائر بشرية، وجرى التعامل معه بمعرفة الحماية المدنية التي سيطرت على النيران وتقوم بعمليات التبريد.

بلاغ بنشوب حريق في مصنع للورق ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق في مخزن أحد المصانع بالمنطقة الصناعية، ووجه بسرعة الدفع بقوات الحماية المدنية على رأس سيارات الأطفاء لإخماد الحريق.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بعدد من سيارات الإطفاء لإخماد الحريق والسيطرة على النيران.

محافظ بني سويف يوجه بمتابعة إجراءات إطفاء الحريق

من جانبه، كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد، بمتابعة الإجراءات المنفذة للتعامل مع الحريق الذي تعرض له أحد مصانع إنتاج الورق بمنطقة الصناعات التابعة لجهاز مدينة بني سويف الجديدة، وأسفر عن احتراق كمية من خامات الورق المستخدمة في الإنتاج، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

وتوجه السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، لموقع المصنع، حيث أشرف على أعمال إطفاء الحريق، الذي شب في مخزن الورق بعيدا عن خطوط الإنتاج بالمصنع، حيث قامت أجهزة الحماية المدنية من سيارات الإطفاء بالتعامل مع الحريق وإخماده ، وتم الدفع بسيارات إسعاف ولوادر، وجار تبريد موقع الحريق وتمشيطه للاطمئنان على عدم وجود أية أجزاء مشتعلة بالمنطقة.

فصل المرافق عن المصنع

وجرى فصل المرافق من الكهرباء والغاز الطبيعي كإجراء احترازي، واستدعاء سيارات الحماية المدنية والإسعاف ومعدات الوحدة المحلية لقرية بياض العرب، فور البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده لمناطق أخرى.