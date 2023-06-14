«المصريين الأحرار»: دعوة الرئيس للحوار وضعت الجميع أمام مسؤولياتهم

قال الكاتب الصحفي ريمون ناجي عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، إن تعهد الرئيس السيسي بالتصديق على مُخرجات الحوار الوطني التي تندرج في إطار صلاحياته طبقا للدستور والقانون، وتحريك ما هو من صلاحيات المجالس النيابية للمناقشة، يعبر عن عزيمة ونية صادقة كالعادة لتبني ما يصدر عن مخرجات الحوار، وكان أولها إشراف الهيئات القضائية على العملية الانتخابية.

مسؤولية على المشاركين

وأضاف عضو المكتب السياسي للمصريين الأحرار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن حديث الرئيس بقوله «أنا بقول قدام الناس كلها.. همضي عليها دون قيد أو شرط»، يؤكد إخلاص القائد لبلاده وأبنائها من كل الفئات ويجعل كل المشاركين في الحوار أمام مسؤولية تاريخية، إما تخدم الأجيال ويكون التاريخ معنا أو تلعن تلك التجربة وتكون وصمة في جبين المشاركين.

وشدد «ناجي» على أن تكون الرؤية والأطر الصادرة من خلال مجريات الحوار الوطنى واقعية ولذلك يتعين علي الأطراف المشاركة العمل للصالح العام والمشاركة الجادة والواقعية، بعيدا عن «التنظير والسفسطة» التي لا تغني من نفع ولا تسمن من جوع.

حياد تام

وألمح «ناجي» إلى أن دعوة الرئيس للحوار تجعل الكل أمام مسؤولياته سواء الأحزاب والقوى السياسية أو مؤسسات الدولة كافة لتكون على حياد تام حيال كل الأطراف، بعيدا عن المحاباة والمجاملات، ولا سيما أن الأوطان تبنى بسواعد الجميع وليس الفصائل والاتباع.