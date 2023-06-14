ماجد المصري ونجوم الفن في حفل زفاف ابنة المنتج أيمن يوسف

احتفل المنتج أيمن يوسف، مساء أمس الثلاثاء بحفل زفاف نجلته «روان»، بحضور مجموعة من نجوم الفن منهم ماجد المصري ومدحت تيخة وإسماعيل فرغلي وياسر الطوبجي، وعدد كبير من الأهل والأصدقاء.

يذكر أن المنتج أيمن يوسف يعرض له حاليا فيلم رهبه، من بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين أمين ومحمد لطفي ومحمود البزاوي وثراء جبيل، من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبد الرازق، ومن أفلامه ريتسا، بطولة محمود حميدة وأحمد الفيشاوى، وياباني أصلي، من بطولة أحمد عيد، وفص ملح وداخ، بطولة عمرو عبد الجليل وصفية العمري، زنزانة 7، بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر، وفارس، بطولة حسين فهمى وأحمد زاهر.

وشارك ماجد المصري، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل ضرب نار، بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في تلك التجربة، وشاركهم البطولة كل من سهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري.