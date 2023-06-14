أحد طلاب جامعة برج العرب عن لقائه بالرئيس السيسي: «بشكره عشان سمع أفكارنا»

وقف عدد من طلاب جامعة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال تفقده للجامعة والورش الفنية متراصين في صف بجانب بعضهم البعض يشرحون أفكارهم لسيادته، وكان يستمع لهم وعلامات السعادة والأمل تظهر على وجهه؛ فخورا بطلاب الجامعات المصرية.

زيارة الرئيس السيسي لجامعة برج العرب التكنولوجية

كان من بين نماذج الطلاب الذين قدموا شرحا عن أقسام الجامعة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، كريم وائل محمد، طالب بكلية التكنولوجيا والمعدات الزراعية بجامعة برج العرب، وعبر عن سعادته بزيارة الرئيس للجامعة: «طلاب الجامعة كلنا فرحانين ومبسوطين بزيارة الرئيس لينا وشكرا للجامعة أنها أتاحت لنا الفرصة نتكلم عن كليتنا أمام الرئيس» بحسب حديثه لـ«الوطن».

الاستفادة من الدراسة بجامعة برج العرب التكنولوجية

تحدث الطالب عن الاستفادة التي اكتسبها من خلال دراسته بجامعة برج العرب التكنولوجية، إذ استطاع التعرف على طرق الري وكيفية طرق اللاند سكيب وعمل مشروعاتها وأيضا كيفية عمل صيانة المسطحات الخضراء وكذلك استطاع التعرف على أجزاء المحرك وكيفية فكها وعمل صيانة بالكامل لها، مضيفا: «إن شاء الله هنطور حاجة حديثة ونعرف نتعامل مع الطرق وفك وصيانة كل الجرارات»، مشيرا إلى أنهم صمموا مشروعات عديدة للجرارات.

واستطاع الطالب وزملاؤه خلال دراستهم بالجامعة، استخدام الطاقة الشمسية من أجل توفير تكلفة توصيل خطوط الكهرباء، موضحا أنه اختار الدراسة بجامعة برج العرب نظرا لمستقبلها الجيد وكافة الفرصة التي توفرها لهم من أجل تأهيلهم لسوق العمل.

بكلمات مؤثرة وصف الطالب جامعته برج العرب قائلا: «أول ما بدخل الجامعة بحس أني دخلت مكان تاني في دنيا تانية، كلية من أجمل الكليات على مستوى العالم، هنا الحياة حلوة مفيش تلوث مساحة واسعة وجناين وملاعب، الدكاترة دائما بيضحكوا قدامنا والجامعة فيها جميع الخدمات سواء كافيهات، أو مطاعم أو غيره».