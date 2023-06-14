الرئيس السيسي: المصريون أثبتوا قدرتهم على تحمل الظروف

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «إحنا سعداء بكل اللي إنتو قولتوه ومقدرين كل اللي قولتوه، وأي حد مرحب بيه إذا كان هيضيف حاجة في مصلحة بلدنا، وأي حد هيقدر يقدم حاجة لبلدنا أو يحط طوبة هسقف له».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية: «ربنا أراد إني أكون هنا، وعارف حجم المشاكل اللي فيها مصر، وعارف إن قدرة الناس على التحمل لها مدى، لكن كنت متصور إن المصريين مش هيستحملوا لكن الحكمة العجيبة إنهم استحملوا.. جدعان أوي».

وتابع: «والله العظيم المصريين أثبتوا خلال العشر سنوات الماضية تحمل الظروف الاقتصادية اللي إحنا فيها، هو مين اللي مستحملها.. أنا ولا كلنا؟ كلنا المصريين».

وواصل: «أنا عمري ما قولت كلام معسول ليكم، وإن الأمور هتبقى خضرا ومعايا صفايح العسل وبرطمانات من زبدة، ولكن قولت البلد دي عاوزة شغل من نار على طول، إن كنت الكلام دة مقولتهوش قبل كدة وجيت خدعتكم وقولت معايا كل حاجة حلوة أخلصهالكم وبعدين تراجعت عن الوعود دي.. ده أنا قولت عاوزين نشتغل ليل ونهار من الساعة 5 الصبح قومت أنا من الساعة 5 الصبح وإنتو مقومتوش».

واستكمل: «ما تحقق بالنسبة لظروف مصر وإمكانياتها كتير من الدول بتقول عملتوه إزاي، إنت ظروفك متستحملش اللي إنت عملته، لكن الموضوع كله كان أفكار».