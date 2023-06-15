«الإفتاء» تحدد الملابس الصحيحة للمرأة في الإحرام.. احرصي عليها

يتطلع المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى حلول عيد الأضحى المبارك، وبدء موسم الحج، باعتباره أحد أركان الإسلام الخمسة، وفرض على كل مسلم قادر على أداء مناسكها، لذلك تقدم دار الإفتاء المصرية كل ما يتعلق بتفاصيل موسم الحج والنصائح والآداب والشروط.

وأوضحت دار الإفتاء في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، تفاصيل ملابس الإحرام الصحيحة للمرأة، خلال أداء مناسك الحج، حتى لا تختلط الأمور على بعضهن.

ملابس الإحرام للمرأة

وحددت دار الإفتاء أن الحاجَّةُ يجب أن ترتدي ملابسها المعتادة، الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، ولا تكشف إلا وجهها وكفيها، وأن تكون ملابسُها واسعةً لا تُبرِز تفاصيل الجسد أو تلفت النظر.

وتابعت دار الإفتاء بشأن ملابس إحرام المرأة بأن المستحب أن تكون بيضاء اللون، وإن أحرمت فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرها فلا حرج.

ملابس الإحرام للرجل

وحددت دار الإفتاء أيضا ملابس الإحرام لدى الرجل، والتي جاءت على النحو التالي:

إزارٌ: وهو ثوب من قماش يلفُّه الحاج على وسطِه يغطي به المنطقة ما بين السُرَّة إلى ما تحت الركبتين.

رداءٌ: وهو ثوب يغطي ما فوق السرة إلى الكتفين.

ارتداء نعل للقدمين يظهر منه الكعب وهو العظم البارز أعلى وجه القدم.