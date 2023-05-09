أسعار فائدة جديدة على شهادات البنك التجاري الدولي.. اعرف التفاصيل

أعلن البنك التجاري الدولي CIB مصر، عن أسعار فائدة جديدة على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت، حيث خفض سعر الفائدة على هذا النوع من الشهادات ما بين 1% إلى 2%.

الشهادات الثلاثية من البنك التجاري الدولي CIB مصر

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، مميزات الشهادات الثلاثية من البنك التجاري الدولي CIB مصر، شهادتي «Plus وPrime» والشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت «Premium».

شهادة «Premium» الثلاثية ذات العائد الثابت

سعر العائد على شهادة الادخار: 18%

دورية صرف العائد: يصرف شهريًا.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 2 مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة «Plus» الثلاثية ذات العائد الثابت

سعر العائد على الشهادة: 17.5%.

دورية صرف العائد: يصرف شهريًا.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 ألف جنيه.

شهادة «Prime» الثلاثية ذات العائد الثابت

سعر العائد على الشهادة: 17%.

دورية صرف العائد: يصرف شهريًا.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 50 ألف جنيه.

شهادة «Wealth» الثلاثية ذات العائد الثابت

سعر العائد على الشهادة: 19%.

دورية صرف العائد: يصرف شهريًا.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 5 ملايين جنيه.