مولدات محمولة لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية العامة

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الانتهاء من الاستعدادات النهائية لتأمين امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة وطبقاً للتعليمات الواردة من الدكتور المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

متابعة تشغيل الشبكة واستقرار التغذية الكهربائية

وقال المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن الشركة اتخذت عددًا من الإجراءات لتأمين التغذية لامتحانات الثانوية العامة منها تواجد لجان الأزمات بالديوان العام والقطاعات في نطاق الشركة بمحافظات «الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط» لمتابعة تشغيل الشبكة واستقرار التغذية.

نوبتجيات على مدار اليوم

وأشار «عسل» إلى أنه تم إلغاء جميع أعمال الصيانة المبرمجة إضافة إلى جاهزية فرق الصيانة وفرق إزالة الأعطال لعمل نوبتجيات على مدار الـ24 ساعة للحفاظ على انتظام واستمرارية التيار الكهربائي بمقار اللجان، وتجهيز مولدات محمولة عليها فرع إنارة بكل هندسة نطاق الشركة لمواجهة أي طوارئ.

وأكد أنه تمت مراجعة توصيلات لجان امتحانات الثانوية العامة وعمل الصيانة اللازمة لها إضافة إلى الدفع بوحدات الطوارئ لكل موقع به لجنة امتحانات، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختصه مع المرور الدوري على اللجان، لمراجعة جاهزية وحدات الطوارئ بها والتأكد من تناسبها مع الأحمال الموجودة على الطبيعة وتجهيز مولدات محمولة عليها فرع إنارة بكل هندسة نطاق الشركة لمواجهة أي طوارئ تحدث بلجان الامتحانات.