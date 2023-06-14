الرئيس السيسي: نحتاج لضعف المستشفيات والأطقم الطبية الموجودة حاليا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن الحديث في المطلق مختلف تماما عن العمل التنفيذي، وهذا لا يعني أن الدولة فعلت كل شيء صحيح، وإنما هي خطوات نسير خلالها معا، ولا بد أن نتفهم الواقع ونعرف قدراتنا كي نلبي المطالب القابلة للتنفيذ، متابعا «الحكومة مش هتتقاعس في التنفيذ طالما فيه إمكانيات متاحة، وأي طالب في سياسة واقتصاد ممكن يتكلم عن السياسة النقدية والمالية ويضع الحل، ولكن الأهم التنفيذ».

السيسي: وزارة الصحة لديها قدرات معروفة

وأوضح «السيسي» خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب والمنعقد حاليا في محافظة الإسكندرية، أن وزارة الصحة على سبيل المثال لديها قدرات معروفة، والدولة لا يمكنها أن توفر الأرقام التي تطلبها وزارة الصحة طبقا للمعايير الطبية المناسبة للعدد السكاني الموجود، وعلى سبيل المثال لدينا 700 مستشفى وتعادل نصف المطلوب لـ 105 ملايين مواطن مصري، بما يعني الحاجة لمضاعفة المستشفيات والأطقم الطبية التي تعمل على تشغيل المستشفيات.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن البعض يتحدث عن المستشفيات والمدارس ويشير لضعف إمكانات العاملين بها، وكأن ذلك مسؤولية الدولة وحدها، أليس من يعملون في تلك المؤسسات اخواتنا جميعا، الأرقام المطلوبة تحتاج لفترة بجهدنا وعملنا وصبرنا جميعا لتوفير المطلوب.