إقبال الجماهير على النوادي بالدقهلية لمتابعة مباراة مصر وغينيا
كتب:
آيه حسنين
09:54 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
إقبال الجماهير داخل النوادي بالدقهلية
توافد العديد من المواطنين على النوادي في الدقهلية لمتابعة مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أفريقيا 2023 بالمغرب.
مباراة منتخب مصر مع منتخب غينيا بالمغرب
ويدخل المنتخب مواجهة قوية أمام نظيره الغيني اليوم في تصفيات الدورة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، على الملعب الكبير بمدينة مراكش بالمغرب.
ويأمل الجمهور المصري أن يحقق المنتخب المصري الفوز اليوم علي منتخب غينيا ضمن منافسات الجولة قبل النهائية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا.
فوز منتخب مصر على منتخب غينيا في الذهاب
وكان المنتخب المصري حقق فوزا على نظيره الغاني في مباراة الذهاب التي أقيمت داخل استاد القاهرة ويستكمل المباراة اليوم داخل الملعب الكبير بمدينة مراكش بالمغرب في مباراة العودة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023