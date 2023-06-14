إقبال الجماهير على النوادي بالدقهلية لمتابعة مباراة مصر وغينيا

توافد العديد من المواطنين على النوادي في الدقهلية لمتابعة مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أفريقيا 2023 بالمغرب.

مباراة منتخب مصر مع منتخب غينيا بالمغرب

ويدخل المنتخب مواجهة قوية أمام نظيره الغيني اليوم في تصفيات الدورة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، على الملعب الكبير بمدينة مراكش بالمغرب.

ويأمل الجمهور المصري أن يحقق المنتخب المصري الفوز اليوم علي منتخب غينيا ضمن منافسات الجولة قبل النهائية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا.

فوز منتخب مصر على منتخب غينيا في الذهاب

وكان المنتخب المصري حقق فوزا على نظيره الغاني في مباراة الذهاب التي أقيمت داخل استاد القاهرة ويستكمل المباراة اليوم داخل الملعب الكبير بمدينة مراكش بالمغرب في مباراة العودة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023